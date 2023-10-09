По итогам заседания Совета безопасности ООН никаких решений не принято – CNN

После экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке не было вынесено никаких решений.

Источник: CNN

Детали: После встречи заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сказал, что большое количество стран осудило атаки ХАМАС: "Они очевидно, не все (осудили нападения), и я не очень хочу вдаваться в это. Я думаю, вы, вероятно, сможете разгадать одну из них без моих слов".

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По словам Вуда, ситуация все еще нестабильна и очень опасна.

Он добавил, что чиновники упорно работают, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе: "Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и действия, которые происходят".

Когда его спросили о бедственном положении палестинцев в регионе, Вуд сказал: "Мы осуждаем атаки на мирных жителей, которые пострадали или были убиты в любой точке мира. Это само собой разумеется. Сейчас важно, чтобы международное сообщество продемонстрировало свою солидарность с Израилем".

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ХАМАС следует осуждать, пока он не прекратит свою насильственную террористическую деятельность, добавил он.