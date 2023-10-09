Этой зимой силы ПВО сосредоточатся на энергетике и стратегических объектах – Игнат

Этой зимой силы противовоздушной обороны будут активно применять свои усилия для защиты энергетического сектора, стратегических объектов государства и объектов критической инфраструктуры.

Источник: спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона, NV

Детали: Такая же тактика была использована и прошлой зимой.

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Игнат подчеркнул, что существует целый перечень объектов, которые могут быть потенциальными мишенями для врага.

Также, по его словам, следует учитывать, что продовольственный сектор должен быть включен в перечень объектов критической инфраструктуры, поскольку это одно из направлений атаки со стороны России.

Игнат отметил, что Украине до сих пор не хватает соответствующих систем обороны, поэтому приходится использовать все доступные средства для сбивания воздушных целей.