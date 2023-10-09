Мирные жертвы: двое погибших на Херсонщине и Харьковщине, два десятка раненых
За минувшие сутки, 8 октября, из-за военных действий российской армии погибли по меньшей мере два мирных жителя Украины, еще 22 человека были ранены.
Источник: данные Херсонской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской областных военных администраций, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Детали: В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 человек получили ранения, из них – 2 ребенка. В Донецкой области россияне 8 октября ранили 4 жителей Константиновки. В Волчанске Харьковской области погибла женщина.
На Херсонщине за минувшие сутки армия РФ осуществила 53 обстрела, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 96 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне; территорию церкви в Херсонском районе.
Этой ночью российские войска также били по Херсону с временно оккупированного левобережья, однако о пострадавших информация не поступала, сообщил Мрочко.
В Харьковской области в результате вражеского артиллерийского обстрела по г. Волчанск Чугуевского района, который произошел после 18:00 в воскресенье, были серьезно повреждены два частных дома. Погибла гражданская женщина 65 лет. Всего за сутки из-за ударов оккупантов в г. Волчанск было повреждено не менее 5 частных жилых домов.
После 18:30 были зафиксированы вражеские обстрелы в с. Землянки. Там без пострадавших и серьезных разрушений.
Всего под вражеским огнем находились более 15 населенных пунктов Харьковщины: в частности, Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка.
В Запорожской области за прошедшие сутки военнослужащие РФ совершили 77 ударов по 16 населенным пунктам, однако о пострадавших данных нет.
В понедельник утром россияне обстреляли Хотинскую общину в Сумской области, зафиксировано 4 взрыва из миномета. Последствия обстрела пока не известны.