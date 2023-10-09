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Мирные жертвы: двое погибших на Херсонщине и Харьковщине, два десятка раненых

Елена РощинаПонедельник, 9 октября 2023, 09:07
Мирные жертвы: двое погибших на Херсонщине и Харьковщине, два десятка раненых
Последствия ночного обстрела Херсона, фото Херсонской ГВА

За минувшие сутки, 8 октября, из-за военных действий российской армии погибли по меньшей мере два мирных жителя Украины, еще 22 человека были ранены.

Источник: данные Херсонской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской областных военных администраций, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко 

Детали: В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 человек получили ранения, из них – 2 ребенка. В Донецкой области россияне 8 октября ранили 4 жителей Константиновки. В Волчанске Харьковской области погибла женщина.

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На Херсонщине за минувшие сутки армия РФ осуществила 53 обстрела, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 96 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне; территорию церкви в Херсонском районе.

Этой ночью российские войска также били по Херсону с временно оккупированного левобережья, однако о пострадавших информация не поступала, сообщил Мрочко.

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В Харьковской области в результате вражеского артиллерийского обстрела по г. Волчанск Чугуевского района, который произошел после 18:00 в воскресенье, были серьезно повреждены два частных дома. Погибла гражданская женщина 65 лет. Всего за сутки из-за ударов оккупантов в г. Волчанск было повреждено не менее 5 частных жилых домов. 

После 18:30 были зафиксированы вражеские обстрелы в с. Землянки. Там без пострадавших и серьезных разрушений. 

Всего под вражеским огнем находились более 15 населенных пунктов Харьковщины: в частности, Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка. 

В Запорожской области за прошедшие сутки военнослужащие РФ совершили 77 ударов по 16 населенным пунктам, однако о пострадавших данных нет. 

В понедельник утром россияне обстреляли Хотинскую общину в Сумской области, зафиксировано 4 взрыва из миномета. Последствия обстрела пока не известны.

Темы: войнажертвыХерсонская областьХарьковская область
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