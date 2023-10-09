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Кулеба: Если Украина проиграет России, это будет конец Европы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 11:24
Кулеба: Если Украина проиграет России, это будет конец Европы
иллюстративное фото из Facebook президента Зеленского

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины является экзистенциальной для Европы, поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью Forbes, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Кулебы, сейчас в Европе преобладает нарратив длительной поддержки Украины "столько, сколько нужно" для победы.

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Прямая речь: "Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают - это о них тоже. Они не могут себе позволить не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет".

Напомним: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что союзники должны выдержать испытание временем в вопросе помощи Украины, потому что сейчас расчет Кремля – именно на "усталость от войны".

Глава МИД Литвы на днях также отмечал, что мир не может себе позволить "устать" от войны. Это подчеркнула также министр иностранных дел Исландии, которая также выразила мнение, что при нынешних обстоятельствах естественно и логично принять Украину в НАТО.

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Темы: войнаЕвропа
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