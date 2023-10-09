ХАМАС два года вводил Израиль в заблуждение, чтобы напасть, а Египет предупреждал – СМИ

Палестинская террористическая организация ХАМАС проводила длительную и тщательную кампанию обмана относительно своих намерений и застала Израиль врасплох, начав массированную атаку в субботу 7 октября, рассказали источники "Reuters". А представитель египетской разведки анонимно заявил, что Израиль проигнорировал предупреждения об угрозе.

Источник: "Reuters", "The Times of Israel"

Детали: "Reuters" собрал картину событий из показаний источника, близкого к ХАМАСу, и трех источников в органах безопасности Израиля.

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Субботний штурм – наибольшая брешь в израильской обороне со времен войны арабских армий в 1973 году – произошел после двух лет ухищрений Хамаса, который держал свои военные планы в тайне и убеждал Израиль, что он не хочет воевать, пишет "Reuters".

В то время как Израиль был убежден, что он сдерживает уставший от войны Хамас, предоставляя экономические стимулы рабочим Газы, боевики группировки тренировались и обучались, часто у всех на глазах, сообщил источник, близкий к Хамасу.

Поэтому силы ХАМАС, которые использовали бульдозеры, дельтапланы и мотоциклы, смогли одержать верх над самой мощной армией Ближнего Востока.

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"ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою", – заявил источник, близкий к Хамасу, описывая планы самого ошеломляющего нападения со времен войны Судного дня 50 лет назад, когда Египет и Сирия застали Израиль врасплох и заставили его бороться за свое выживание.

"ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в бой или конфронтацию с Израилем, готовясь к этой массированной операции", – сказал источник.

Израиль признает, что его застала врасплох атака, приуроченная к еврейскому шабату и религиозному празднику.

Представитель Армии обороны Израиля майор Нир Динар сказал: "Это наше 11 сентября. Они нас достали. Они застали нас врасплох и быстро атаковали из многих мест: и с воздуха, и с земли, и с моря".

По словам источника, близкого к ХАМАС, палестинские исламисты построили в Газе имитацию израильского поселения, где отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его. Они даже сняли видеозаписи этих маневров. "Израиль, безусловно, видел их, но был убежден, что ХАМАС не хочет вступать в конфронтацию", – сказал источник.

ХАМАС пытался убедить Израиль, что он больше заботится о том, чтобы работники Газы имели доступ к работе через границу, и не заинтересован в развязывании новой войны.

Израиль после войны с ХАМАС в 2021 году пытался обеспечить базовый уровень экономической стабильности в Газе, давал тысячи разрешений, чтобы жители города могли работать в Израиле или на Западном берегу реки Иордан, где зарплата в строительстве, сельском хозяйстве или сфере услуг может в 10 раз превышать уровень оплаты труда в Газе.

Источник в израильской службе безопасности признал, что израильские спецслужбы были обмануты ХАМАСом: "Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все это время они были вовлечены в учения/тренировки, пока не устроили бунт".

В рамках своей хитрости в течение последних двух лет ХАМАС воздерживался от военных операций против Израиля, даже когда другая исламистская вооруженная группа, базирующаяся в Газе, известная как "Исламский джихад", начала серию собственных штурмов и ракетных обстрелов.

В то же время Израиль отвлек свое внимание от ХАМАСа, пытаясь заключить соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Израиль долгое время гордился своей способностью проникать в исламистские группировки и контролировать их. Поэтому, по словам источника, близкого к ХАМАСу, важной частью плана было избежать утечки информации. Многие лидеры ХАМАСа не знали об этих планах, и во время тренировок 1000 бойцов, задействованных в штурме, не имели представления о точной цели учений.

Сама операция была разделена на четыре части, сообщил источник из ХАМАСа.

Первым шагом был шквал из 3000 ракет, выпущенных из Газы, который совпал с вторжением боевиков, пролетевших на дельтапланах над границей, сообщил источник.

Как только бойцы на дельтапланах оказались на земле, они обеспечили безопасность местности, чтобы элитное подразделение спецназа могло штурмовать укрепленную электронно-цементную стену, которая отделяет Газу от поселений. Бойцы использовали взрывчатку, чтобы прорвать барьеры, а затем прорвались на мотоциклах. Бульдозеры расширили промежутки – и еще больше боевиков въехали на полноприводных автомобилях.

Подразделение спецназа атаковало штаб-квартиру израильской армии в южной части Газы и заглушило ее связь, не давая возможности личному составу звонить командирам или друг другу, сообщил источник.

По словам источника, близкого к ХАМАСу, финальная часть включала перемещение заложников в Газу, в основном в начале атаки.

Источник в израильской службе безопасности сообщил, что израильские войска на юге вблизи Газы не укомплектованы, поскольку некоторые из них были передислоцированы на Западный берег реки Иордан для защиты израильских поселенцев после всплеска насилия между ними и палестинскими боевиками. "Они (ХАМАС) воспользовались этим", – сказал источник.

Генерал в отставке Яков Амидрор, бывший советник по национальной безопасности премьер-министра Беньямина Нетаньяху, заявил журналистам в воскресенье, что это нападение стало "огромным провалом системы разведки и военного аппарата на юге".

По его словам, некоторые союзники Израиля говорили о том, что ХАМАС обрел "большую ответственность", и там "по глупости начали верить, что это правда".

"Мы не допустим этой ошибки снова и уничтожим ХАМАС, медленно, но уверенно", – сказал Амидрор.

В свою очередь, "The Times of Israel" пишет, что представитель египетской разведки на условиях анонимности заявил, что Египет, который часто выступает посредником между Израилем и ХАМАС, неоднократно говорил с израильтянами о "чем-то большом", не уточняя, что именно.

По словам египтянина, израильские чиновники были сосредоточены на Западном берегу реки Иордан и преуменьшали угрозу со стороны Газы.

Правительство Нетаньяху состоит из сторонников еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые требовали усиления безопасности перед лицом растущей волны насилия за последние 18 месяцев.

"Мы предупреждали их, что взрыв ситуации приближается, и очень скоро, и он будет большим. Но они недооценили эти предупреждения", – сказал представитель египетской разведки.