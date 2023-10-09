Зеленский в обращении к НАТО: ХАМАС и Россия − одинаковое зло

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО объединиться для борьбы с терроризмом и отметил, что тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую та использует против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Зеленского к заседанию Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене

Прямая речь украинского президента: "То же зло, и единственная разница заключается в том, что это − террористическая организация, которая атаковала Израиль, а здесь − террористическое государство, которое напало на Украину".

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Детали: Он напомнил, что израильские журналисты, которые были в Украине и стали свидетелями последствий зверств России, сейчас видят то же самое в их родной стране.

Зеленский также связал Иран с вторжением в Украину и с нападением на Израиль.

По его словам, Иран "не может сказать, что он не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине", если он продает беспилотники Shahed России, и что он не может утверждать, что "не имеет ничего общего с тем, что происходит в Израиле", если его официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС.

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Прямая речь Зеленского: "Как далеко может зайти такое зло? Не дальше, чем мы ему позволим. Наше единство должно и может остановить зло. Наше желание к миру, а не их желание крови должно определять, как живет мир. Наши правила, основанные на международном праве, а не их попытки сделать смерть правилом".

Детали: Намекая на ситуацию в США, Зеленский сказал, что "сейчас не время уходить с международной арены во внутренние споры. Не время изолироваться. Не время молчать или делать вид, что террор на одном континенте не влияет на глобальные дела".

"Европа должна быть активной. США должны быть активными. Китай, Индия, арабские государства должны почувствовать, как многое может развалиться, если они позволят террористам достичь их целей.

Турция, Бразилия и вся Латинская Америка, Япония, Австралия, Канада, африканские государства, центральноазиатские государства, Корея, Пакистан, Индонезия, Карибы, тихоокеанские государства − каждый должен быть активным в защиту жизни и международного права. Мы не должны дать террору ни шанса", − подчеркнул Зеленский.

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