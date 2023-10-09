Зеленский поменял командующего Сил теробороны ВСУ
Понедельник, 9 октября 2023, 14:14
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Баргилевича новым командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Источник: указы президента №679/2023, №678/2023
Дословно: Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины".
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Детали: Другим указом Зеленский уволил с должности командующего Сил теробороны Игоря Танцюру.
Напомним: Президент назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 15 мая 2022 года. Баргилевич был командующим территориальной обороны командования Сухопутных войск ВСУ.