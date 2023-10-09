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Еврокомиссия: Ситуация в Израиле не пошатнет поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 15:29
Еврокомиссия: Ситуация в Израиле не пошатнет поддержку Украины
Фото: Getty Images

Обострение израильско-палестинского конфликта не уменьшит поддержку Украины в войне против России, заверили в Еврокомиссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Эрика Мамера в Брюсселе

Прямая речь: "Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никакого сомнения", - сказал Мамер, отвечая на вопрос о том, как ситуация на Ближнем Востоке может изменить поддержку Украины со стороны ЕС.

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Детали: По его словам, "если вы послушаете речь президента (Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. – Ред.) в Бордо в субботу, она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России".

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отдельно прокомментировал, станет ли возможная связь между событиями в Украине и Израиле, а также возможные попытки России использовать эту ситуацию в свою пользу, темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза во вторник.

"Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи... обсудить, что случилось (в Израиле. – Ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте", – сказал Стано.

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"Конечно, вне зависимости от этого, Россия пытается использовать все, что происходит в международной сфере: или чтобы разжечь нестабильность, или чтобы воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не означает, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", – добавил он.

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Темы: ИзраильЕСУкраинавойна
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