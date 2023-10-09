Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам из-за агрессии против Израиля

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 16:36
Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам из-за агрессии против Израиля
Фото: Getty Images

Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях после агрессии террористической группировки ХАМАС против Израиля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на еврокомиссара по вопросам соседства Оливера Варгеи

Детали: По словам Варгеи, "масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа является переломным моментом", после которого не может быть "бизнеса как обычно".

Реклама:

"Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 миллион евро", – отметил Вархеи.

Кроме того, Еврокомиссия "немедленно приостанавливает" выплаты по имеющимся проектам для Палестины, пересматривает все проекты, а новые предложения по финансированию помощи палестинцам отложены "до дальнейшего уведомления".

"Основы мира, толерантности и сосуществования требуют немедленного решения. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославление террора отравили сознание слишком большого количества людей. Нам нужны действия, и нужны сейчас", – подытожил Вархеи.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.

Также известно, что ЕС во вторник, 10 октября, проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Темы: ЕврокомиссияИзраильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Еврокомиссия
В Еврокомиссии видят в словацких выборах "тест на устойчивость" к российской дезинформации
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС - СМИ
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: