Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам из-за агрессии против Израиля

Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях после агрессии террористической группировки ХАМАС против Израиля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на еврокомиссара по вопросам соседства Оливера Варгеи

Детали: По словам Варгеи, "масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа является переломным моментом", после которого не может быть "бизнеса как обычно".

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"Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 миллион евро", – отметил Вархеи.

Кроме того, Еврокомиссия "немедленно приостанавливает" выплаты по имеющимся проектам для Палестины, пересматривает все проекты, а новые предложения по финансированию помощи палестинцам отложены "до дальнейшего уведомления".

"Основы мира, толерантности и сосуществования требуют немедленного решения. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославление террора отравили сознание слишком большого количества людей. Нам нужны действия, и нужны сейчас", – подытожил Вархеи.

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Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.

Также известно, что ЕС во вторник, 10 октября, проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.