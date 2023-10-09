Всколыхнуло Закарпатье: в Словакии произошло землетрясение 5,4 балла

В западной части Закарпатской области вечером почувствовали толчки от землетрясения, произошедшего в соседней Словакии.

Источник: Закарпатская ОВА, местное издание mukachevo.net, Главный центр специального контроля

Детали: Землетрясение магнитудой 5,4 балла зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии.

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Более слабые толчки почувствовали в Ужгороде и даже Мукачево.

По информации центра контроля, землетрясение произошло на глубине 10 километров в 21:23 по Киевскому времени. По классификации он относится к очень умеренным.

Дословно ОВА: "Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.

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По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации."