Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Всколыхнуло Закарпатье: в Словакии произошло землетрясение 5,4 балла

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 21:50
Всколыхнуло Закарпатье: в Словакии произошло землетрясение 5,4 балла
Скриншот

В западной части Закарпатской области вечером почувствовали толчки от землетрясения, произошедшего в соседней Словакии.

Источник: Закарпатская ОВА, местное издание mukachevo.net, Главный центр специального контроля

Детали: Землетрясение магнитудой 5,4 балла зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии.

Реклама:

Более слабые толчки почувствовали в Ужгороде и даже Мукачево.

По информации центра контроля, землетрясение произошло на глубине 10 километров в 21:23 по Киевскому времени. По классификации он относится к очень умеренным.

Дословно ОВА: "Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.

ВИДЕО ДНЯ

По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации."

Темы: Словакияземлетрясение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород

Данилов призывает украинцев не пачкаться месседжами "актеров-разведчиков", которых кормит ФСБ

Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

В Минэнерго опровергли введение графиков отключения электроэнергии

Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль не будет бить по Газе

видеоНАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова

Все новости...
Словакия
И.о. премьера Словакии заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины
Жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО сейчас на паузе - торгпред
У президента Словакии объяснили, почему "придерживают" военную помощь для Украины
Последние новости
21:18
Украина готовила стратегию иска против РФ за большое вторжение еще осенью 2021 года – юрсоветник
21:13
Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы
21:02
"Укрпочта" заказала разработку системы перевода денег: потратят 82 миллиона
20:37
фотоДаже не разворачивая: ИИ расшифровал древний свиток времен извержения Везувия
20:36
В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне
20:31
Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп
19:59
фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород
19:54
Евросоюз создал "воздушный мост" для гумпомощи Газе
19:39
ФГИУ предложил 5 кандидатур в члены набсовета "Центрэнерго": что о них известно
19:31
В Украине во второй раз проведут национальный тест по медиаграмотности
Все новости...
Реклама: