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Всколыхнуло Закарпатье: в Словакии произошло землетрясение 5,4 балла

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 21:50
Всколыхнуло Закарпатье: в Словакии произошло землетрясение 5,4 балла
Скриншот

В западной части Закарпатской области вечером почувствовали толчки от землетрясения, произошедшего в соседней Словакии.

Источник: Закарпатская ОВА, местное издание mukachevo.net, Главный центр специального контроля

Детали: Землетрясение магнитудой 5,4 балла зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии.

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Более слабые толчки почувствовали в Ужгороде и даже Мукачево.

По информации центра контроля, землетрясение произошло на глубине 10 километров в 21:23 по Киевскому времени. По классификации он относится к очень умеренным.

Дословно ОВА: "Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.

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По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации."

Темы: Словакияземлетрясение
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