Финляндия выделила 92 млн евро для Украины и пострадавших от агрессии РФ стран

Министерство иностранных дел Финляндии в понедельник заявило, что страна выделяет дополнительные 92 миллиона евро в поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение финского МИД

Детали: Выделенные Финляндией средства будут направлены в Кризисный фонд Международной ассоциации развития (МАР) группы Всемирного банка, созданный в начале года для расширения поддержки Украины и Молдовы, а также других стран, пострадавших от агрессии РФ против Украины.

Реклама:

62 миллиона евро пойдут на Программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 миллионов евро – в виде гранта, а 50 миллионов евро – в виде кредита. В Украине эти средства будут направлены на удовлетворение потребностей в сферах здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения.

В Молдове Кризисный фонд МАР прежде всего поможет покрыть расходы на размещение украинских беженцев, а также профинансировать программы развития и обеспечения готовности к кризисным ситуациям.

Остальные 30 миллионов евро пойдут в виде кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

ВИДЕО ДНЯ

"Это дополнительное финансирование свидетельствует о непоколебимой поддержке Финляндией Украины в соответствии с Правительственной программой. Мы также будем поддерживать улучшение продовольственной безопасности в странах, пострадавших от российского вторжения", – прокомментировал министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Напомним, Нидерланды на прошлой неделе объявили о выделении очередного пакета помощи Украине в размере 102 миллиона евро для подготовки к зиме, поддержки реформ и инвестиций.