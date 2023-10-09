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Воздушные силы сообщали об угрозе беспилотников

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 октября 2023, 22:23
Воздушные силы сообщали об угрозе беспилотников
Иллюстративное фото беспилотников - getty images

Воздушные силы в понедельник вечером сообщили об угрозе вражеских беспилотников на юге Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Движение враждебных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николевской областей, (курс может меняться)! В случае объявления сигнала воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"

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Детали: В Николаевской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу. Затем добавилась Одесская и Днепропетровская области.

Около 1:00 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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