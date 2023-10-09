Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы сообщали об угрозе беспилотников

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 октября 2023, 22:23
Воздушные силы сообщали об угрозе беспилотников
Иллюстративное фото беспилотников - getty images

Воздушные силы в понедельник вечером сообщили об угрозе вражеских беспилотников на юге Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Движение враждебных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николевской областей, (курс может меняться)! В случае объявления сигнала воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"

Реклама:

Детали: В Николаевской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу. Затем добавилась Одесская и Днепропетровская области.

Около 1:00 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород

Данилов призывает украинцев не пачкаться месседжами "актеров-разведчиков", которых кормит ФСБ

Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

В Минэнерго опровергли введение графиков отключения электроэнергии

Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль не будет бить по Газе

видеоНАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова

Все новости...
Третья ОШБ взяла в плен командира добробата армии РФ
Небензя заявил, что в Грозе, где погибли 52 гражданских, хоронили "высокопоставленного националиста"
Защитники наступают на двух направлениях, за сутки 34 боестолкновения - Генштаб
Донецкая область: россияне убили одного и ранили четырех гражданских
Последние новости
21:18
Украина готовила стратегию иска против РФ за большое вторжение еще осенью 2021 года – юрсоветник
21:13
Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы
21:02
"Укрпочта" заказала разработку системы перевода денег: потратят 82 миллиона
20:37
фотоДаже не разворачивая: ИИ расшифровал древний свиток времен извержения Везувия
20:36
В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне
20:31
Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп
19:59
фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород
19:54
Евросоюз создал "воздушный мост" для гумпомощи Газе
19:39
ФГИУ предложил 5 кандидатур в члены набсовета "Центрэнерго": что о них известно
19:31
В Украине во второй раз проведут национальный тест по медиаграмотности
Все новости...
Реклама: