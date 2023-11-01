Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост и объявляли тревогу в Севастополе

Утром 1 ноября российские захватчики объявили о перекрытии Крымского моста и воздушную тревогу в Севастополе.

Источник: РИА-Новости, "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Развожаев заявил о воздушной тревоге.

Также Развожаев сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты "связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки".

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Обновлено: В 6:20 "губернатор" Севастополя объявил об отбое тревоги.

Позже оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.