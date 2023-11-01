Оккупанты атаковали возле Клещеевки, Андреевки и Авдеевки, но безуспешно − Генштаб

Российские оккупанты пытались возобновить утраченное положение вблизи Клещеевки и Андреевки в Донецкой области, но успеха не имели, всего на фронте за сутки было 68 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 ноября в Facebook

Детали: На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где защитники отбили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяют авиацию. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где защитники отбили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где украинские защитники отбили более 10 атак противника.

На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имели.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 − по пункту управления и 2 − по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.