Россияне под ночь обстреляли село Чайкино на Херсонщине, убили мужчину

Вечером 31 октября российские военные обстреляли село Чайкино в Херсонской области, в результате чего погиб мужчина. За сутки в области получили ранения 8 человек, в том числе двое – вечером.

Источник: Херсонская областная прокуратура, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Детали: По данным прокуратуры, 31 октября 2023 года около 22:00 российские военные обстреляли село Чайкино в Херсонском районе. В результате обстрела погиб 58-летний мужчина.

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Под вражеский огонь попали и другие населенные пункты Бериславского района, два человека с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу. По данным МВД, оккупанты нанесли удар по селу Чаривное в Бериславском районе и городу Берислав.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Прокудин сообщил, что всего за минувшие сутки из-за российской агрессии в Херсонской области 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

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За сутки противник совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них – 2 ракетных. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне.