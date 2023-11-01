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Враг ударил по центру Херсона: погибла работница МВА, двое раненых

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 ноября 2023, 10:30
Враг ударил по центру Херсона: погибла работница МВА, двое раненых
Фото с телеграма Мрочко

Российские военные утром обстреляли центр Херсона - погибла сотрудница городской военной администрации, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба

Прямая речь: "Российские оккупационные войска атакуют Херсон. Под обстрелом центральная часть города".

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Детали: В МВА призвали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.

Обновлено: Мрочко сообщил, что в результате утреннего обстрела один человек погиб и трое людей получили ранения, среди них есть работники МВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Прямая речь Мрочко: "Около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по центру Херсона. Попал возле многоэтажек.

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На момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них - сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Раненая женщина в тяжелом состоянии. У нее травматическая ампутация левого предплечья, ранение брюшной полости. Один из мужчин получил легкие травмы, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей".

Больше деталей: Заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба уточнил, что погибла сотрудница городской военной администрации, еще два человека из Департамента градостроительства - ранены, один из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Исправлено: Мрочко отредактировал свой пост в Telegram. В результате обстрела получили ранения два человека, один погибший. Ранее сообщалось о трех раненых.

Еще больше деталей: Позже Мрочко сообщил, что сотрудница МВА вместе с коллегой вышла за водой. На момент вражеской атаки женщины были на улице. Еще один раненый сотрудник МВА - мужчина.

Темы: Херсонобстрелвойна
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