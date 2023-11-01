В пророссийской секте "Аллатры" идут обыски по всей Украине - источники

Служба безопасности и Национальная полиция в среду, 1 ноября, проводят обыски в секте "Аллатры" по всей Украине.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Сегодня СБУ и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из "Аллатры".

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По данным источников, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах страны-агрессора и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.

Подробности обысков пока не сообщаются.

Справка: По данным из открытых источников "АллатРа" - это основанное в 2011 году в Украине международное общественное движение, которое "иногда рассматривается как новейшее религиозное движение и оккультная секта". Активность участников проектов организации наблюдается якобы в большинстве стран мира.

ВИДЕО ДНЯ

8 августа 2023 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность этого религиозного движения.

Движение "АллатРа" неоднократно критиковалось за пророссийские взгляды. По мнению авторов публикации на сайте "Слово и дело" одним из лидеров движения был Олег Кулинич, глава СБУ в АР Крым, обвиняемый в государственной измене Украины в пользу России. Также к секте относили экс-главу СБУ Ивана Баканова. Официальных подтверждений этому нет.