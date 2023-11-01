Самой большой проблемой, кроме войны, украинцы считают коррупцию − КМИС

Самой большой проблемой Украины и украинцев является война, за ней следуют коррупция и низкие зарплаты и пенсии, выяснили социологи.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 30 сентября − 13 октября

Дословно КМИС: "Война, безусловно, является самой большой проблемой Украины и украинцев. Однако если спрашивать, какие проблемы, кроме войны, больше всего беспокоят украинцев, то среди указанного перечня 63% говорят о коррупции. Вторая топ-проблема − низкие зарплаты и пенсии. Другие важные проблемы: высокие коммунальные тарифы, демографические риски и безработица".

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Инфографика КМИС

Детали: Сообщается, что во всех регионах больше всего респондентов говорят о коррупции и низких зарплатах/пенсиях.

ИНфографика КМИС

54% опрошенных убеждены, что бороться с коррупцией прежде всего должны новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время достаточно много респондентов также говорят о президенте/Офисе президента (43%) и условно "старых" правоохранительных органах, таких как полиция, СБУ, прокуратура.

Инфографика КМИС

Проактивной деятельности от новой антикоррупционной инфраструктуры ожидают жители всех регионов.

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Исследование проходило с 30 сентября по 13 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% − для показателей, близких к 10%, 1,1% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.