Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева за отказ быть "вассалом" - Россия обеспокоена

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан в среду, 1 ноября, в рамках первого этапа своей поездки в страны Центральной Азии, он встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым и похвалил того за отказ быть "вассалом любой власти".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Макрона: "Франция ценит... путь, которым вы идете для своей страны, отказываясь быть вассалом любой власти и стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с различными странами".

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Детали: Он назвал визит "историческим" и сообщил, что обе страны подписали деловые соглашения, включая декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.

"Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давление... которое некоторые могут оказывать на вас", - сказал Макрон.

Россия выразила обеспокоенность ростом дипломатической активности Запада в бывших советских странах Центральной Азии.

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В то время как в среду спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан как суверенное государство свободен развивать связи с любыми странами, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял ранее, что Запад пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".

Казахстан, а также Узбекистан, который следующим посетит Макрон, отказались признать аннексию Россией украинских территорий и пообещали придерживаться санкций Запада против Москвы, одновременно называя как Россию, так и западные страны, своими стратегическими партнерами.

"Мы уважаем наших друзей, мы здесь, когда мы им нужны, и мы уважаем их независимость", – сказал Макрон.

"И в мире, где великие державы хотят стать гегемонами, а региональные силы становятся непредсказуемыми, хорошо иметь друзей, которые разделяют эту философию", – добавил французский президент.

Отвечая на вопрос о визите Макрона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия "очень высоко ценит" свои отношения с Казахстаном.

"В свою очередь, мы имеем исторические связи, связи стратегического партнерства с Казахстаном, они наши союзники и наши интересы объединены во многих международных структурах", – сказал Песков журналистам.

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