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Северная Корея передала России миллион артиллерийских снарядов – Южная Корея

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 14:36
Северная Корея передала России миллион артиллерийских снарядов – Южная Корея
Флаг КНДР, фото AFP via Getty Images

КНДР предоставила России более 1 миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины, проинформировала власти в Сеуле разведка.

Источник: "Bloomberg" со ссылкой на южнокорейского депутата, цитирует "Европейская правда"

Детали: На закрытом брифинге с южнокорейскими законодателями в среду Национальная служба разведки заявила, что с августа было отправлено около 10 партий вооружения из Северной Кореи в Россию. Об этом журналистам заявил Ю Санг-Бам, член правящей Партии власти народа, который входит в парламентский комитет по вопросам разведки.

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По данным южнокорейской разведки, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов, которых хватит примерно на два месяца, цитирует депутат данные разведки.

Напомним: Министр обороны России Сергей Шойгу в конце июля совершил редкую поездку в Северную Корею. Вскоре после этого Россия отправила в Пхеньян военный самолет, вызвав беспокойство относительно того, что КНДР собирается начать крупную передачу оружия России.

Пхеньян имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в Украине.

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Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой усилилось, поскольку обе страны оказались в глобальной изоляции, а Ким Чен Ын и Владимир Путин провели саммит в России в сентябре.

В октябре Белый дом заявил, что режим Кима предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.

Между тем, по данным Bloobmerg, Европейский Союз отстает от плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

Темы: РосcияКНДРЮжная Кореяоружие
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