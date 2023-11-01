ГУР: Вброс о "смерти Путина" должен проверить реакцию россиян, это часть сценария

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что вброс о якобы смерти президента России Владимира Путина имел целью проверить реакцию простых россиян, элит, пропаганды, а также является инструментом воздействия на самого Путина и частью определенного сценария.

Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире радио NV

Прямая речь: "Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны были бы быть хорошие новости... Но это лишь сообщения российских анонимных Telegram-каналов.

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Это внутренняя история, которая рассчитана на внутреннюю российскую аудиторию. Конечно, персонально Путину она мало чем помогает, потому что в России есть много сторонников конспирологических теорий.

... Внутренние противостояния в России продолжаются. Они распространяются в разных формах, в том числе в подобных внутренних информационных кампаниях.

Базовая (цель вброса - ред.) - как посмотреть на реакцию общества в цифрах, в динамике (поверили ли, как отреагировали, на что готовы), так и посмотреть на реакцию персоналий, элит, медиа (даже пропагандистских СМИ).

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Таким образом империя, которая строится на работе спецслужб, изучает, как дальше управлять.

Это также инструмент влияния на самого Путина или похожего на него человека. Он вынужден реагировать, и Песков (пресс-секретарь Путина - ред.) вынужден реагировать и доказывать, что это не так. То есть его ведут по определенному коридору.

Очевидно, что это не точка, а определенный сценарий".

Детали: Он также назвал подобные истории "полезным объектом для наблюдения" для Украины.

Предыстория: