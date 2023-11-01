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Задержка поставок миллиона боеприпасов Украине: в ЕС объяснили причину

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 15:32
Задержка поставок миллиона боеприпасов Украине: в ЕС объяснили причину
Гитанас Науседа, Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил, что задержки с предоставлением Украине обещанных Евросоюзом артснарядов связаны с ограниченными возможностями военно-промышленного комплекса.

Источник: Науседа телеканалу LRT, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения предоставления этой военной поддержки Украине".

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Детали: Говоря о финансовом пакете в 50 млрд евро со стороны ЕС в поддержку Киева, президент Литвы заверил, что политическая воля для его принятия есть. Он выразил надежду, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев.

"Вопрос в том, хватит ли этих денег, ведь речь идет о более длительном периоде времени, а это означает, что (сумма) также должна быть разделена на годы. Тогда мы получим среднегодовую сумму, которая будет меньше, чем 18 млрд (евро), выделенных в этом году", – сказала Науседа.

В то же время президент Литвы подчеркнул, что страны договорились вернуться к этому вопросу, если Киеву действительно понадобится больше средств.

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Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставкой обещанных Украине боеприпасов.

Комментарии чиновников Литвы появились после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.

По данным СМИ, ЕС пока достиг лишь около 30% от запланированного объема поставок. Журналисты предполагают, что до марта 2024 года Украине не успеют передать обещанный миллион боеприпасов.

Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Темы: ЕСУкраинаоружиеЛитва
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