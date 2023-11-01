Армия Израиля делает "большие успехи" в наземной операции в Газе – Минобороны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.

Источник: заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта вблизи границы с Полосой Газы, которое передает The Times of Israel

Прямая речь: "Я поражен действиями наших сил. Это целенаправленные, решительные действия. Существует тесное сотрудничество между сухопутными и военно-воздушными силами...

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Есть очень важные достижения на поле боя: удары по террористам всех уровней, от боевиков на поле боя до высокопоставленных лиц".

Детали: По словам министра обороны, цель ЦАХАЛа заключается в выявлении подземных тоннелей и вытеснении из них террористов.

В то же время он признал, что в этой битве есть жертвы и со стороны израильтян, "как это бывает в любой битве". Галант имеет в виду 15 солдат ЦАХАЛа, которые погибли в ходе наземной операции.