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Армия Израиля делает "большие успехи" в наземной операции в Газе – Минобороны

Евгений КизиловСреда, 1 ноября 2023, 18:16
Армия Израиля делает большие успехи в наземной операции в Газе – Минобороны
Солдаты и бронетехника ЦАХАЛа, фото: Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.

Источник: заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта вблизи границы с Полосой Газы, которое передает The Times of Israel

Прямая речь: "Я поражен действиями наших сил. Это целенаправленные, решительные действия. Существует тесное сотрудничество между сухопутными и военно-воздушными силами...

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Есть очень важные достижения на поле боя: удары по террористам всех уровней, от боевиков на поле боя до высокопоставленных лиц".

Детали: По словам министра обороны, цель ЦАХАЛа заключается в выявлении подземных тоннелей и вытеснении из них террористов.

В то же время он признал, что в этой битве есть жертвы и со стороны израильтян, "как это бывает в любой битве". Галант имеет в виду 15 солдат ЦАХАЛа, которые погибли в ходе наземной операции.

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Темы: ИзраильСектор Газавойна
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