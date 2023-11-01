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Стало известно, чем Запад пригрозил России и заставил прекратить ядерный шантаж - FT

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 19:48
Стало известно, чем Запад пригрозил России и заставил прекратить ядерный шантаж - FT
Байден и Путин во время встречи в 2021 году, фото: Getty Images

Год назад Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Францией пригрозили России определенными последствиями, если та применит ядерное оружие. Это надолго устранило из российской риторики ядерные угрозы.

Источник: материал главы московского бюро Financial Times Макса Седдона, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент РФ Владимир Путин впервые намекнул на возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине в речи накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А после аннексии четырех украинских областей – пообещал "использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении" для защиты этих завоеваний.

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"Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью конвенционных вооружений", – пишет Сэддон, ссылаясь на неназванных действующих нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников FT, свою роль сыграл и лидер Китая Си Цзиньпин, который лично предостерег Путина от использования ядерного оружия, в частности во время визита в Москву в марте 2023 года.

Напомним: Ранее о возможном конвенциональном ответе Запада на ядерный удар России по Украине допускали эксперты. Собеседники журналистов в НАТО говорили о "физическом ответе", но без конкретики.

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В конце концов, уже прошлой осенью Путин признал, что использование тактического ядерного оружия не имеет "ни политического, ни военного смысла", и практически перестал говорить о ядерных угрозах.

Сейчас же РФ прибегает к теме ядерного оружия, пытаясь сдерживать дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада, пишет Макс Седдон из Financial Times, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Среди прочего, он распорядился дислоцировать ядерные заряды в соседней Беларуси, а также инициировал отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что может проложить путь к возобновлению атомных испытаний впервые после распада СССР.

На прошлой неделе российская военная верхушка доложила Владимиру Путину об учениях Стратегических ядерных сил РФ, в ходе которых те отработали "нанесение массированного ядерного удара" в ответ на удар противника.

Темы: Росcияядерное оружиеСШАЗапад
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