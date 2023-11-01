Залужный: Война переходит на новый этап, Украине нужны технологии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Источник: Залужный в своей колонке на The Economist

Детали: Главнокомандующий предупреждает, что такая война выгодна России, ведь дает ей возможность восстановить силы.

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В такой ситуации ВСУ нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях. Важнейшей из них является воздушная мощь. Контроль над небом необходим для проведения широкомасштабных наземных операций. Сюда входят как пилотируемые самолеты, так и дроны.

Залужный отметил, что сейчас Россия сохраняет значительное преимущество над Украиной в небе, и это затрудняет продвижение украинских войск вперед.

Второй приоритет Украины: средства радиоэлектронной борьбы. "РЭБ является ключом к победе в войне с беспилотниками", - отмечает генерал.

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По его словам, в течение последнего десятилетия Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и разработав 60 новых типов такой техники. И РФ сейчас сильнее в этом плане, чем Украина.

Залужный говорит, что хотя Украина и создала много собственных систем электронной защиты, но ей также нужен более широкий доступ к радиоэлектронной разведке от союзников.

Третья задача - контрбатарейная борьба, то есть уничтожение вражеской артиллерии. В этой войне артиллерия, ракетный и реактивный огонь составляют 60-80% всех военных задач. Когда Украина впервые получила западное оружие в прошлом году, оно достаточно успешно обнаруживало и поражало российскую артиллерию. Но эффективность такого оружия резко снизилась из-за совершенствования российских средств РЭБ.

Контрбатарейный огонь России тоже улучшился, добавляет Залужный. Это в значительной степени связано с использованием "блуждающих" боеприпасов "Ланцет", которые работают вместе с разведывательными беспилотниками, и увеличением производства высокоточных снарядов, которые могут быть наведены наземными корректировщиками.

По его словам, пока что Украине удалось достичь паритета с Россией благодаря более точным огневым средствам, хоть и в меньшем количестве. Но это не может продолжаться долго. "И нам нужно, чтобы наши партнеры присылали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определять местонахождение российских пушек", - говорит главнокомандующий.

Четвертая потребность - минно-взрывные технологии. Западных поставок оказалось недостаточно, учитывая масштабы российских минных полей, которые иногда простираются на 20 километров. Когда украинские войска обезвреживают минные поля врага, Россия быстро восстанавливает их, выпуская новые мины с расстояния.

Украине нужны радарные датчики, которые обнаруживают мины в земле, и системы дымовой завесы для сокрытия деятельности наших саперов. Также Силы обороны могут использовать реактивные двигатели от списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для преодоления минных заграждений без углубления в землю. Кроме того, помогут новые типы туннельных экскаваторов.

Пятый и последний приоритет - это наращивание резервов. У Украины ограниченные возможности тренировать резервы на собственной территории. Мы не можем легко проводить ротацию солдат на фронте. Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. Также в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей.

По словам Залужного, Украина пытается решить эти проблемы. Вводится единый реестр военнообязанных, также планируется расширить категорию граждан, которые могут быть призваны. Кроме того, вводится "боевая стажировка", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для подготовки.

Прямая речь: "Нельзя недооценивать Россию. Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она еще долго будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах. Ее оборонная промышленность наращивает объемы производства, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности. Но для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях, таких как самолеты и системы управления и контроля, два года.

Позиционная война - это длительная война, которая несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов. Мы также должны сосредоточиться на современном командовании и управлении - так мы сможем визуализировать поле боя эффективнее, чем Россия, и принимать решения быстрее - и на рационализации нашей логистики, одновременно подрывая российскую логистику ракетами большой дальности. Новые, инновационные подходы могут превратить эту войну позиций в войну маневров".