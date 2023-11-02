Из-за тактической авиации врага в третий раз за ночь была объявлена тревога

В ночь на 2 ноября из-за активности вражеской тактической авиации воздушная тревога в юго-восточных областях была объявлена трижды.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Сначала тревога была объявлена в Херсонской и Запорожской областях, через несколько минут она распространилась на Днепропетровскую область.

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В 1.33 она была отменена во всех областях.

В 2.00 тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Она длилась около 25 минут.

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В третий раз за ночь опасность объявили около 6.00. Воздушники сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и существует угроза применения авиационного вооружения.

Тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Незадолго ее отменили.