Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США во время тестового запуска уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету

Алена ИвашкивЧетверг, 2 ноября 2023, 01:49
США во время тестового запуска уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету
Запуск ракеты LGM-30G Minuteman III, фото Military.com

США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном 1 ноября во время тестового запуска с базы космических сил Ванденберг (Калифорния).

Источник: пресс-служба базы Ванденберг ВВС США

Детали: По словам военных, во время тестового запуска случилась аномалия, какая-то неожиданность. 

Реклама:

Поскольку аномалии могут возникать вследствие многих факторов, связанных с самой рабочей платформой или тестовым оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ.

Формируется группа анализа запуска, чтобы исследовать причину.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: В России хотят создать 15-километровую "буферную зону" в Харьковской области

видеоВ Варшаве начались протесты из-за задержания бывших руководителей МВД

В Белом Доме подтвердили, что Россия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР

У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты

В семье Гринкевичей впервые отреагировали на коррупционный скандал

фотоУмеров и Залужный съездили на позиции вблизи Купянска: "Врагу не понравится"

Все новости...
США
В США арестовали четырех россиян из-за контрабанды электроники для армии РФ
В Госдепе США озабочены любой активностью ППК "Вагнер"
Стало известно, чем Запад пригрозил России и заставил прекратить ядерный шантаж - FT
Последние новости
10:20
В Instagram и Facebook будут ограничивать контент для подростков
10:19
фотоИсследователи показали первые изображения с рентгеновского телескопа XRISM
10:08
"Майдан – это была уже война". Родители Героя Небесной Сотни Романа Гурика о десять лет жизни после Революции
10:00
фото Ким Чен Ын посетил военные заводы и пригрозил превратить Южную Корею в пепел
09:58
Заместитель командующего Сил ТрО Собко покидает должность
09:55
КолонкаМобилизация заставила хоть частично уважать военных – Дмитрий Рясный
09:41
В ОП говорят, что перешли к разработке проекта соглашения с Британией по "гарантиям безопасности"
09:37
Россияне за сутки ранили 4 гражданских в 2 областях
09:02
СМИ: Советник Байдена обсудил в Катаре освобождение захваченных ХАМАС заложников
08:55
обновлено от 8:04По всей Украине почти час звучала тревога: в России взлетал МиГ
Все новости...
Реклама: