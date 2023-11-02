США во время тестового запуска уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету

США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном 1 ноября во время тестового запуска с базы космических сил Ванденберг (Калифорния).

Источник: пресс-служба базы Ванденберг ВВС США

Детали: По словам военных, во время тестового запуска случилась аномалия, какая-то неожиданность.

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Поскольку аномалии могут возникать вследствие многих факторов, связанных с самой рабочей платформой или тестовым оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ.

Формируется группа анализа запуска, чтобы исследовать причину.