США во время тестового запуска уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету
Четверг, 2 ноября 2023, 01:49
США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном 1 ноября во время тестового запуска с базы космических сил Ванденберг (Калифорния).
Источник: пресс-служба базы Ванденберг ВВС США
Детали: По словам военных, во время тестового запуска случилась аномалия, какая-то неожиданность.
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Поскольку аномалии могут возникать вследствие многих факторов, связанных с самой рабочей платформой или тестовым оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ.
Формируется группа анализа запуска, чтобы исследовать причину.