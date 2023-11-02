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Российские войска бьют по Авдеевке артиллерией и готовятся к новой волне атак – ISW

Алена ИвашкивЧетверг, 2 ноября 2023, 03:24
Российские войска бьют по Авдеевке артиллерией и готовятся к новой волне атак – ISW
Карта Института изучения войны

Российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.  

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска вблизи Авдеевки значительно замедлили темп наземных атак с севера и юга от Авдеевки в пользу мощного огня по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов. 

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Возможно, российские войска ведут кампанию блокирования украинских военных в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой поля боя перед новой волной российских нападений. 

Другие российские военные блогеры также охарактеризовали эти действия, как "подготовительную поддержку", вероятно, для дальнейших нападений. 

Возможно, российские войска готовятся к переходу к фронтовым ударам во главе с пехотой после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные потери техники в Авдеевке в течение октября. 

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Геолокационный проект GeoConfirmed использовал доступные спутниковые изображения, чтобы подтвердить, что российские силы потеряли или им повредили 197 машин с 9 октября. 

99 машин они потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября. 

Кроме этого, есть четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных транспортных средства между 24 и 31 октября.

GeoConfirmed охарактеризовал российские действия под Авдеевкой как самые затратные в войне в Украине.

Аналитики ISW отметили, что нынешняя ситуация возле Авдеевки является примером неспособности российского Генштаба усвоить и применить уроки, пройденные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступлений в Украине.

Темы: ISWАвдеевка
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