Защитники за сутки уничтожили 930 оккупантов и самолет
Четверг, 2 ноября 2023, 08:01
Украинские воины продолжают уничтожать врага − только за минувшие сутки ликвидировали 930 захватчиков, вражеский самолет, 43 ББМ, 43 артиллерийские системы и 18 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 302 420 (+930) человек,
- танков − 5 241 (+18) ед,
- боевых бронированных машин − 9 877 (+43) ед,
- артиллерийских систем − 7 292 (+42) ед,
- РСЗО − 850 (+4) ед,
- средств ПВО − 566 (+3) ед,
- самолетов − 322 (+1) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 488 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 549 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 658 (+34) ед,
- специальной техники − 1 032 (+13) ед.
Данные уточняются.