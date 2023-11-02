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Защитники за сутки уничтожили 930 оккупантов и самолет

Ирина БалачукЧетверг, 2 ноября 2023, 08:01
Защитники за сутки уничтожили 930 оккупантов и самолет
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские воины продолжают уничтожать врага − только за минувшие сутки ликвидировали 930 захватчиков, вражеский самолет, 43 ББМ, 43 артиллерийские системы и 18 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 302 420 (+930) человек,
  • танков − 5 241 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 877 (+43) ед,
  • артиллерийских систем − 7 292 (+42) ед,
  • РСЗО − 850 (+4) ед,
  • средств ПВО − 566 (+3) ед,
  • самолетов − 322 (+1) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 488 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 549 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 658 (+34) ед,
  • специальной техники − 1 032 (+13) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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