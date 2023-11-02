За сутки 5 гражданских погибли и 15 получили ранения из-за агрессии России

В результате российской агрессии за сутки погибли по меньшей мере 5 человек, еще 15 человек получили ранения.

Источник: исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Детали: По словам Мороза, в Донецкой области россияне ранили 2 жителей региона: в Елизаветовке и Максимильяновке.

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По словам Синегубова, на Харьковщине в результате обстрела из РСЗО села Зеленый Гай Изюмского района получила ранения 61-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В Волчанске Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия. В селе Устиновка Купянского района обстрелом повреждены частный дом и с/х техника, в ел. Куриловка - дом и хозяйственная постройка.

Также под ударами врага были Купянск, Двуречная, Кругляковка Купянского района, Первомайское, Борисовка Харьковского района, Охримовка Чугуевского района и другие населенные пункты.

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В селе Пески-Радьковские Изюмского района 35-летний местный житель в собственном дворе наступил на противопехотную мину "Лепесток". Он госпитализирован с ранением.

По словам Прокудина, на Херсонщине за минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также дошкольное учебное заведение в Бериславе.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

По словам Лысака, по Никопольщине на Днепропетровщине враг бил 5 раз, направив туда артиллерию и дрон-камикадзе. Под удар попали районный центр и Марганецкая громада. Один человек погиб, семеро получили ранения.

Повреждены 16 частных домов, пятиэтажка, инфраструктурный объект, аптека, магазины, гараж. Одна хозяйственная постройка уничтожена, 6 - изуродованы. Побиты мотоблок и линии электропередач.

Кроме того, обстреляла российская армия и Криворожский район. По Грушевской громаде целилась из РСЗО. Есть разрушения в 4 домах местных и хозяйственной постройке. Разбита машина. Без раненых.

По словам Малашко, в Запорожской области под огнем оккупантов был 21 населенный пункт.

Враг совершил 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Червоному, Малым Щербакам и Пятихаткам, 4 РСЗО-обстрела Магдалиновки, Роботино и Железнодорожного, а также бил из авиации по Орехову, Роботино и Новодаровке.

136 артобстрелов пришлись по территории Малой Токмачки, Приютного, Чаривного, Белогорья, Полтавки, Лукьяновского, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

В результате удара РСЗО погиб 52-летний житель Магдалиновки. Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.