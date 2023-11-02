Госоператор тыла хочет подчинить себе закупку турникетов и такмеда

Государственный оператор тыла хочет заниматься закупками тактической медицины для Вооруженных сил Украины, в частности - турникетов.

Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Турникеты - это в первую очередь. Должен быть очень осторожный дизайн их закупки, чтобы, с одной стороны, точно закупить качественные, а с другой, чтобы не прибежали правоохранительные органы с идеей, что "Вы переплатили, потому что было более дешевое предложение на какие-то некачественные турникеты".

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Нужно очень четко прописать требования по качеству, сделать невозможным участие производителей некачественных турникетов, сделать возможной конкуренцию среди производителей качественных турникетов".

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