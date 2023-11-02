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Госоператор тыла хочет подчинить себе закупку турникетов и такмеда

София СередаЧетверг, 2 ноября 2023, 12:41
Госоператор тыла хочет подчинить себе закупку турникетов и такмеда
Арсен Жумадилов. фото УП

Государственный оператор тыла хочет заниматься закупками тактической медицины для Вооруженных сил Украины, в частности - турникетов.

Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Турникеты - это в первую очередь. Должен быть очень осторожный дизайн их закупки, чтобы, с одной стороны, точно закупить качественные, а с другой, чтобы не прибежали правоохранительные органы с идеей, что "Вы переплатили, потому что было более дешевое предложение на какие-то некачественные турникеты".

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Нужно очень четко прописать требования по качеству, сделать невозможным участие производителей некачественных турникетов, сделать возможной конкуренцию среди производителей качественных турникетов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Летом 2023 года военные пожаловались на некачественные турникеты, которые не останавливают кровь, но в Командовании медицинских сил заверили, что все в порядке.
  • 31 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заслушал командование Медицинских сил по ситуации с такмедом и дал ему две недели на проверку всех аптечек военнослужащих в Украине.
  • В середине августа стало известно, что правоохранители расследуют уголовное производство относительно возможных нарушений при формировании аптечек для ВСУ.

Темы: Минобороны
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