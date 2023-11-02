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Зеленскому сообщили об отбитом наступлении на Угледарском направлении и успехах "зернового коридора"

Елена РощинаЧетверг, 2 ноября 2023, 12:52
Зеленскому сообщили об отбитом наступлении на Угледарском направлении и успехах зернового коридора
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания 2 ноября заслушал информацию о ситуации на фронте и о динамике по поводу "зернового коридора". 

Источник: Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел ежедневный селектор. Получил информацию о ситуации на фронте. 

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Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых.

Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге".

Детали: Президент сообщил, что получил отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники, а также отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в стане врага.

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Кроме того, участники совещания подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. 

"Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", – заявил Зеленский.

Темы: ЗеленскийвойназерноЧерное море
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