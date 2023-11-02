Дело секты "АллатРа": СБУ заблокировала более 20 ячеек, которые продвигали идеи Кремля

Служба безопасности и Нацполиция обезвредили и заблокировали более 20 ячеек псевдорелигиозной пророссийской секты "АллатРа", которая действовала по всей Украине и оправдывала российскую агрессию.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Под видом "миссионерства" участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы".

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Детали: Сообщается, что секта работала в пользу российских спецслужб. Ее ячейки действовали в каждом областном центре.

По данным СБУ, в секте была организована четкая иерархическая структура и собственные "представительства" в каждом областном центре. Эти ячейки массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи Кремля.

Также организаторы "АллатРа" запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, страницы в соцсетях, где публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигали прокремлевские нарративы через идеи так называемого "созидательного общества".

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Среди прочего - они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

По данным следствия, лидеры группировки незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета. Но продолжали руководить своей преступной организацией в Украине.

Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности "АллатРа" в пользу страны-агрессора.

Руководителю пророссийской секты пока сообщено о подозрении.