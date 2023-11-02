США наложили санкции на разработчика "Ланцетов" и газовый проект Путина

Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения среди прочего попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Вашингтон в четверг впервые ввел санкции против физических и юридических лиц, непосредственно причастных к производству беспилотников "Ланцет", которые российские оккупационные силы активно используют против Украины.

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Под ограничения попал разработчик "Ланцета" Александр Захаров, его семья и ряд связанных с ними компаний, в частности "ЗАЛА Аэро", которая непосредственно продает дроны российскому Минобороны.

Санкции также затронули компанию ООО "Арктик СПГ 2", оператора проекта российского подсанкционного "Новатэка" по масштабному производству и поставке сжиженного газа в Сибири.

В перечне Государственного департамента США упоминается ряд физических и юридических лиц, причастных к незаконному импорту в Россию технологий для военной промышленности. Среди них упоминаются Елена Мильская – жена приближенного к Путину министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александра Куренкова, первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закриев и его сын.

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В черный список Госдепа попали несколько российских чиновников – шесть заместителей министров и директор правового департамента Минэкономики – и компаний, которые работают на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним: Отдельно Министерство финансов США объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые способствуют уклонению России от экономических ограничений и помогают ей поставлять технологии для военного производства.