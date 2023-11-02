Экс-генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс еще до конца войны

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает, чтобы Североатлантический Альянс уже на следующем саммите в Вашингтоне предложил Украине вступление в организацию.

Источник: Расмуссен в интервью финскому информагентству STT, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению экс-генсека НАТО, если Украине сказать, что ее нельзя пригласить к членству в Альянсе, пока продолжается полномасштабная война со стороны России, Владимиру Путину дадут "оправдание для бесконечного продолжения войны".

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Расмуссен считает, что Альянс должен четко заявить: Украина станет членом НАТО независимо от того, что будет делать Путин.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы завершим войну", – добавил он, поэтому сперва, по его мнению, должен быть решен вопрос членства Украины в Альянсе, а уже потом может наступить завершение войны с Россией.

Бывший глава НАТО убежден, что члены Альянса смогут достичь единства в этом вопросе.

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На вопрос, как в случае вступления Украины решить проблему статьи 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне, Расмуссен вспомнил об одном из вариантов – когда действие статьи распространяется только на подконтрольную территорию Украины.

Он считает, что такое решение фактически защитит почти всю территорию Украины от российской агрессии и позволит привлечь украинские силы, которые занимаются операциями не на линии соприкосновения, для давления на оккупационные войска РФ.

Расмуссен подчеркнул, что промежуток между приглашением Украины в НАТО и ее членством должен быть максимально коротким. И в это время Украина должна иметь гарантии безопасности от Альянса.

"Так же, как было сделано в случае Финляндии и Швеции", – подытожил бывший генсек.

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