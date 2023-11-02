В ряде областей была объявлена воздушная тревога: Россия запускала беспилотники

Вечером 2 ноября русская армия выпустила несколько групп ударных БПЛА, часть из них двигалась на запад страны. Тревога продолжалась всю ночь.

Источник: Воздушные силы в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: По состоянию на 22:57, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Винницкой областях.

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В 23:38 объявили об угрозе беспилотников в Хмельницкой области.

В 00:00 добавилась Черновицкая область.

В 00:19 тревога распространилась на Ровенскую область.

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Шахеды держат курс на запад страны.

Кроме этого, другая группа ударных беспилотников обходит Харьков с востока.

Около 1:00 воздушные силы объявили тревогу в Сумской области из-за активности тактической авиации врага.

В 1.09 тревога была объявлена во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Мапа повітряних тривог станом на 1.09

Несколько беспилотников находятся в воздушном пространстве Львовской области. По состоянию на 1:35 они двигаются в сторону Стрыйского района Львовщины. Военные просят людей находиться в укрытиях.

Козицкий: "Вражеские беспилотники в воздушном пространстве нашей области! Особое внимание – Стрый и Моршин".

Кроме этого, несколько ударных БПЛА двигаются в северо-западном направлении. По состоянию на 1:52 существует угроза для Хмельницкой области.

По состоянию на 2.36 ударные БПЛА находятся в Хмельницкой области. Остается угроза Ровенской и Тернопольской областей.

В 2.54 Шахеды из Винницкой области заходили в воздушное пространство Хмельнитчины.

В 2.57 стало известно, что ударные БпЛА с Тернопольщины двигаются в западном направлении.

В 3.25 во Львовской области появилась новая угроза ударных беспилотников, они прилетели с Тернопольщины. Из Винницкой области Шахеды терелетели в Тернопольскую область.

В 3:39 Шахеды находились в воздушном пространстве Тернопольской и Хмельницкой областей и двигались на запад.

В 5.21 раздался отбой воздушной тревоги.