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Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 00:38
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю
КОНГРЕСС США, ФОТО GETTY IMAGES

Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов.

Источник: CNN

Детали: Законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины одобрен по итогам голосования в Палате представителей Конгресса США. Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовало 196.

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Президент США Джо Байден ранее пообещал наложить вето на этот документ.

Что предшествовало:

  • В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса США в рамках первой важной законодательной инициативы нового спикера Майка Джонсона представили отдельный законопроект о дополнительных средствах только для Израиля.
  • Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю отдельно от поддержки Украины.
  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.

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Темы: США
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