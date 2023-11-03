Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов.

Источник: CNN

Детали: Законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины одобрен по итогам голосования в Палате представителей Конгресса США. Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовало 196.

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Президент США Джо Байден ранее пообещал наложить вето на этот документ.

Что предшествовало:

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса США в рамках первой важной законодательной инициативы нового спикера Майка Джонсона представили отдельный законопроект о дополнительных средствах только для Израиля.

Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю отдельно от поддержки Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.