Россия готовится атаковать Авдеевский коксохимический завод – ISW

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы пересекли железнодорожные пути вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кроме этого, российский медиа-агрегатор утверждал, что 1 ноября российские войска подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу.

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Российский военный блогер сообщил, что российские войска нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу 1 ноября, но отметил, что украинская противовоздушная оборона мешает нанести мощные удары по этому району.

2 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки, но подтвержденных успехов не достигли.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали сдерживать наступление россиян возле Авдеевки и отражали наступление россиян вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (8 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

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Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют преимущественно небольшими группами пехоты.

Штупун заявил, что темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, так как российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска сосредотачивают усилия на северном фланге Авдеевки и ведут последовательные штурмовые действия, несмотря на сильные дожди в этом районе.

Украинский военный обозреватель также заявил, что российские войска расширяют контроль над позициями вблизи Опытного (4 км к югу от Авдеевки). Известный российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись ближе к юго-западной окраине Авдеевки и до километра от Северного, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

В районе Авдеевки 2 ноября украинские силы не проводили заявленных или подтвержденных контрударов.

Украинские войска 2 ноября продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что украинские силы продвинулись дальше на северо-восток от железнодорожного пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Российские войска 2 ноября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении.

Российские источники утверждали, что 2 ноября украинские силы осуществили локализованные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись.

Ключевые выводы ISW за 2 ноября: