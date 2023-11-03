Нардеп Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. Народный депутат подтвердил факт совершения ДТП.

Источник: Нацполиция в Житомирской области, ГБР, нардеп Андрей Николаенко в Facebook, "Схеми" (Радіо Свобода)

Детали: Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой.

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Позже в Нацполиции уточнили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода.

Там подтвердили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили, кто именно.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

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Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Сообщается, что ГБР расследует обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата.

Народный депутат Андрей Николаенко на своей странице в Facebook подтвердил совершение ДТП. "К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек", - написал он.

Обновлено: Журналисты "Схем" (Радио Свобода) с помощью сервиса проверки админправонарушений МВД выяснили, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превышал скорость на 52 км/ч. Ему за это сгенерировали штраф в размере 340 грн.

Сообщается, что автомобиль двигался со скоростью 162 км/ч, несмотря на установленное ограничение в 110 км/ч. Однако неизвестно, с какой скоростью нардеп ехал позже, в момент ДТП.

Журналисты также выяснили, что Mercedes-Benz, которым управлял нардеп, принадлежит его жене Екатерине Вайдич, который она получила в сентябре 2023-го.

Всего из сервиса МВД известно, что всего за этой машиной зафиксировано девять случаев нарушения режима скорости начиная с апреля этого года.