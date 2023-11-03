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Минобороны сократило сроки поставки украинского оружия в ВСУ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 ноября 2023, 12:11
Минобороны сократило сроки поставки украинского оружия в ВСУ
фото с АрмииИнформ

Министерство обороны Украины с 1 ноября сократило сроки поставки украинской техники и оружия в Вооруженные силы Украины.

Источник: Минобороны

Дословно: "На период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний. Это существенно развязывает руки производителям.

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Отныне именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее - военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров)".

Детали: В Минобороны уточняют, что отменили испытания оружия, которые не связаны с подтверждением его боеспособности, сократили количество проверок на различных этапах производства, оставив только самые целесообразные.

Ведомство сообщает, что введенные изменения также позволят войскам получать новые образцы вооружения и военной техники (ВВТ) быстрее. 

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Ранее, приводит пример Минобороны, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ надо было пройти ускоренные климатические испытания в течение 6 месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он работоспособным в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется.

Министерство объясняет, что во многих случаях производитель четко понимает, что нет никакой необходимости хранить этот образец в течение 10 лет, потому что он сразу с конвейера идет на фронт.

Кроме того, отныне Вооруженные силы и Министерство обороны будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. 

Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ.

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Темы: МинобороныВооруженные силыоружиепроизводство
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