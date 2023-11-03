Путин заявил, что для России Орда лучше "западных завоевателей"

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Золотая Орда для Москвы всегда была лучше "западных завоевателей" и похвалил князя Александра Невского за то, что ездил к ханам получать "ярлык" на княжение.

Источник: Владимир Путин на встрече с новым составом общественной палаты РФ

Прямая речь: "Единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада".

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Детали: По словам Путина, несмотря на то, что ордынцы вели себя нагло и жестоко, но не затрагивали, по мнению российского президента, русского языка, традиций, культуры.

В то же время, заявил Путин, "западные завоеватели", именно на это претендовали.

"Вот почему мы так почитаем Александра Невского как святого. Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну а потом и все народы, которые проживают на территории нашей страны", - сказал Путин.