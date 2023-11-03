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Лукашенко заявил, что Украина "будет наша", и рассказал, как предупреждал Зеленского

Елена РощинаПятница, 3 ноября 2023, 16:30
Лукашенко заявил, что Украина будет наша, и рассказал, как предупреждал Зеленского
Александр Лукашенко, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша", что для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну. 

Источник: Александр Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС, работниками социальной инфраструктуры и жителями Островца, цитирует "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна.

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Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план.

Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".

Детали: Свои слова Лукашенко проиллюстрировал примером Афганистана, когда оттуда ушли американцы: "Кинули и уехали. Точно так будет и здесь". 

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По мнению беларусского диктатора, США – "далеко, они большие, им это сто лет не надо". 

Прямая речь: "Их политика – это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное – это расходный материал, как в Украине сегодня.

Поэтому этот регион – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем (с Украиной – ред.)".

Детали: По словам Лукашенко, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России", потому что "Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, а она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано: кредиты, собственность и прочее".

Беларусский диктатор заявил, что при взгляде на западных политиков ему "иногда плакать хочется".

"Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться", – заявил Лукашенко, не называя источник своих домыслов и слухов. 

Напомним: Александр Лукашенко является союзником Владимира Путина в войне против Украины, хотя белорусские войска не воюют против украинских. Лукашенко предоставил РФ белорусскую территорию для вторжения в направлении Киева и ударов по Украине. Он также постоянно поддерживает российского диктатора в его взглядах и угрозах.

Темы: ЛукашенкоУкраинаЗеленскийСША
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