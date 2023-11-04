В США говорят, что Израиль "значительно усовершенствовал" свой первоначальный план по ХАМАСу

В администрации президента США заявляют, что Израиль "значительно усовершенствовал" свой первоначальный военный план войны против ХАМАСа после переговоров с Соединенными Штатами.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена во время телефонного разговора с журналистами на условиях анонимности заявил, что Израиль после переговоров с США "значительно усовершенствовал" первоначальный план, пишет The Times of Israel.

Реклама:

"Они значительно усовершенствовали то, что изначально было их планом", - сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждает ли Вашингтон с Израилем растущее количество жертв среди гражданского населения, высокопоставленный чиновник настаивает на том, что США "задают сложные вопросы, постоянно спрашивают и добиваются ясности относительно целей, которых они стремятся достичь".

Высокопоставленный чиновник также заявил, что призыв к прекращению огня после наступления ХАМАСа 7 октября не был бы правильной политикой для США.

ВИДЕО ДНЯ

Прекращение огня "зависит от того, будут ли израильтяне чувствовать себя в безопасности и не произойдет ли чего-то подобного снова", - говорит чиновник.

С другой стороны, "пауза" позволила бы обеспечить безопасный проход гражданских лиц и увеличить поток помощи в Газу.

Вместе с тем, ЦАХАЛ в субботу утром сообщил, что наземная операция в Секторе Газы продолжается, а израильские войска "убили десятки террористов и уничтожили террористическую инфраструктуру ХАМАСа".

Дословно ЦАХАЛ: "За прошедшие сутки были совершены многочисленные попытки нападений на войска ЦАХАЛа из шахт туннелей и военных объектов на севере Сектора Газы. Подразделения ЦАХАЛа, действовавшие в этом районе, убили террористов, обнаружили оружие ХАМАСа и вскрыли туннельные шахты, которые использовались для террористических целей.

Во время вчерашних боев с террористами войска ЦАХАЛа вступили в бой с 15 террористами на севере Сектора Газы, уничтожив нескольких из них, а также направили танковый огонь на уничтожение трех наблюдательных пунктов ХАМАСа.

Также ночью, в ходе целенаправленного рейда на юге Сектора Газы, бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛа проводили разминирование зданий и обезвреживание взрывных устройств. Во время операции войска столкнулись с террористической группой, которая выходила из шахты тоннеля. В ответ военнослужащие открыли огонь по террористам и уничтожили их".

Больше деталей: В то же время генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "в ужасе" от удара израильских сил по колонне машин скорой помощи в Газе, и считает, что конфликт "должен прекратиться".

"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа. Изображения тел, разбросанных на улице возле больницы, вызывают ужас", - говорится в заявлении генсека ООН.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по машине скорой помощи, которая использовалась ячейкой ХАМАС.

Что предшествовало: Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.

Как стало известно изданию The Times of Israel от представителей США и Израиля, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части Сектора Газы.