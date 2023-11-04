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Россияне ударили ракетой по поселку в Запорожской области: 9 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 08:51
Россияне ударили ракетой по поселку в Запорожской области: 9 раненых
поселок Заречное Запорожской области, deepstatemap

В поселке Заречное Запорожской области в результате попадания вражеской ракеты ранены 9 местных жителей.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Оккупанты ударили ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей – 4 мужчин и 5 женщин. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь".

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Детали: Малашко не уточнил, когда именно произошел обстрел.

По его данным, всего за прошедшие сутки враг нанес 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.

102 артобстрела пришлись по территории Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботино, Степного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

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Также военнослужащие РФ осуществили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Ольговскому, Красному, Белогорью, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Луговскому и Малым Щербакам и обстреляли из РСЗО Степногорск.

Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Темы: Запорожская областьракетный ударвойна
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