Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и встретилась с Зеленским
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и должна выступить в Верховной Раде.
Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, фон дер Ляйен в соцсети Х
Дословно: "Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ждем ее выступления в парламенте".
Обновлено: Позже фон дер Ляйен подтвердила, что находится в Киеве и опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским на киевском вокзале.
Дословно фон дер Ляйен: "Рада вернуться в Киев на свой 6-й визит во времена войны.
Я здесь, чтобы обсудить путь Украины ко вступлению в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, процветающей демократии. И как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну".
Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023
I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.
The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.
And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU
Предыстория:
- О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.
- По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.
- Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев до публикации отчета о прогрессе на пути к членству в ЕС.