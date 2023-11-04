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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и встретилась с Зеленским

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 10:24
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и встретилась с Зеленским
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве 4 ноября, фото с ее страницы в Х

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и должна выступить в Верховной Раде.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, фон дер Ляйен в соцсети Х

Дословно: "Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Ждем ее выступления в парламенте".

Обновлено: Позже фон дер Ляйен подтвердила, что находится в Киеве и опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским на киевском вокзале.

Дословно фон дер Ляйен: "Рада вернуться в Киев на свой 6-й визит во времена войны.

ВИДЕО ДНЯ

Я здесь, чтобы обсудить путь Украины ко вступлению в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, процветающей демократии. И как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну".

Предыстория:

  • О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.
  • По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.
  • Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев до публикации отчета о прогрессе на пути к членству в ЕС.

Темы: ЕврокомиссияВерховная Рада
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