Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и встретилась с Зеленским

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и должна выступить в Верховной Раде.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, фон дер Ляйен в соцсети Х

Дословно: "Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ждем ее выступления в парламенте".

Обновлено: Позже фон дер Ляйен подтвердила, что находится в Киеве и опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским на киевском вокзале.

Дословно фон дер Ляйен: "Рада вернуться в Киев на свой 6-й визит во времена войны.

Я здесь, чтобы обсудить путь Украины ко вступлению в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, процветающей демократии. И как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну".

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU