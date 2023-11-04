Представители США и ЕС обсуждают с Украиной возможность переговоров с РФ - NBC

Чиновники из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Источник: NBC News со ссылкой на неназванных нынешних и бывших американских чиновников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

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В частности, одно из таких обсуждений состоялось в прошлом месяце на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По словам источников телеканала, эти дискуссии являются отражением ситуации на фронте и политической ситуации в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

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Они говорят, что в правительстве США обеспокоены тем, насколько меньше внимания общественности привлекает война в Украине с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Чиновники опасаются, что такое изменение может усложнить получение дополнительной помощи для Украины.

Чиновники также заявляли, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более срочные дискуссии о мирных переговорах. Американские чиновники поделились своими мыслями относительно таких сроков с европейскими союзниками, отмечает телеканал.

В то же время, как сказали двое американских чиновников, администрация Байдена не имеет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

По их словам, Путин все еще считает, что может "переждать Запад", или продолжать воевать до тех пор, пока США и их союзники не потеряют поддержку финансирования Украины, или пока борьба за поставки Киеву оружия и боеприпасов не станет слишком дорогой.

Что предшествовало: В сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может вести мирные переговоры с Путиным, поскольку тому нельзя доверять.

Он также говорил, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.