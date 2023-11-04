Министр обороны Италии о войне в Украине: Нужно перемирие, но время еще не пришло

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло, но "надежда умирает последней".

Источник: Крозетто в интервью Quotidiano Nazionale, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права...

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Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но "Надежда умирает последней".

Детали: Крозетто признал, что сейчас внимание к войне РФ против Украины снизилось, однако не на политическом уровне, а только на уровне СМИ.

Итальянский министр добавил, что поддержка Киева со стороны Запада и ЕС не изменилась.

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Что предшествовало: Ранее телеканал NBC News сообщал, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

В сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может вести мирные переговоры с Путиным, поскольку тому нельзя доверять.