Россияне обстреляли Херсон: есть раненые, 82-летняя женщина в тяжелом состоянии
Суббота, 4 ноября 2023, 14:36
В результате обстрела Корабельного района Херсона в субботу ранены три человека.
Источник: Херсонская ОГА
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Детали: 82-летняя жительница находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. У женщины взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки.
Состояние 84-летнего мужчины врачи оценивают как средней тяжести. Он получил ранение голени.
Также в результате обстрела травму ноги получила 67-летняя женщина. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.
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