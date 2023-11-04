Россияне обстреляли Херсон: есть раненые, 82-летняя женщина в тяжелом состоянии

В результате обстрела Корабельного района Херсона в субботу ранены три человека.

Источник: Херсонская ОГА

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Детали: 82-летняя жительница находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. У женщины взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки.

Состояние 84-летнего мужчины врачи оценивают как средней тяжести. Он получил ранение голени.

Также в результате обстрела травму ноги получила 67-летняя женщина. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.