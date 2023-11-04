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Зеленский: Украина не просит поблажек на пути в ЕС

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 15:20
Зеленский: Украина не просит поблажек на пути в ЕС
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве 4 ноября, фото ОП

Украина не просит для себя поблажек на пути в Евросоюз и выполняет все рекомендации Европейской комиссии, предоставленные нашему государству.

Источник: президент Владимир Зеленский в субботу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Рекомендации, необходимые для начала переговоров о членстве, мы реализовали. Это касается и верховенства права, и защиты прав и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институтов и усиления антикоррупционной инфраструктуры".

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Детали: Среди законопроектов Зеленский выделил законопроект о лоббизме, который "добавит прозрачности политическим процессам и надежно защитит государство от деструктивного влияния олигархов и других лиц, которые пытаются обойти верховенство права".

По его словам, "очень важно, чтобы поддержка Европы и других наших партнеров оставалась устойчивой, оставалась надежной. Это касается и обороны, и финансовой поддержки. Россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право".

Зеленский заявил, что ожидает усиления санкционных действий, в частности "недопущения обхода существующих санкций, в частности используя европейские компании и территории государств-соседей России".

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Темы: ЗеленскийЕС
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