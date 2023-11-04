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Зеленский: Война на Ближнем Востоке забирает фокус с Украины, это одна из целей РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 16:05
Зеленский: Война на Ближнем Востоке забирает фокус с Украины, это одна из целей РФ
Владимир Зеленский 4 ноября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что война на Ближнем Востоке уменьшает фокус внимания на Украине, что является одной из целей России.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Что касается Ближнего Востока. Отвечу вам: конечно, это понятно, война на Ближнем Востоке, этот конфликт забирает фокус. Я считаю, что это одна из целей Российской Федерации была.

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Сейчас, понимая, что фокус с Украины, скажем так, фокус на Украину будет уменьшен... И это факт. И мы видим это по результатам.

Но все в наших силах, мы были уже в сложных ситуациях. Мы были уже в очень сложных ситуациях, когда фокуса на Украине не было почти. Он был от медиа, но он был не от лидеров мира, но мы смогли выйти из этой ситуации. Поэтому я абсолютно уверен – мы преодолеем этот вызов".

Темы: ЗеленскийИзраильСектор Газа
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